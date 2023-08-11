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Eğitim
AA 11.08.2023 10:25

DGS sonuçları açıklandı

2023 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı.

DGS sonuçları açıklandı
[Fotograf: AA]

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

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