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Eğitim
AA 29.05.2023 17:28

Deprem bölgesindeki öğrenciler için bursluluk sınavı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular başladı. Başvurular, 16 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Deprem bölgesindeki öğrenciler için bursluluk sınavı başvuruları başladı

MEB, 3 Eylül 2023'te düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu "www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımladı.

Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Sınavın başvuruları, bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar alınacak. Sınava, kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları başvuru yapabilecek.

Yurt içi başvuru işlemleri "http://www.meb.gov.tr" veya "https://e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden yapılabilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden başvuruda bulunabilecek. KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek.

İkinci dönem konuları sorulmayacak

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek.

Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

Bu yıl, 70 binden 100 bine çıkan kontenjan sayısının 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak.

Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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