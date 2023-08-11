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Eğitim
TRT Haber 11.08.2023 21:16

Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını bildirdi.

Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun" dedi.

Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.

 

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