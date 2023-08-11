Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama

Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun" dedi.
Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.
İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun… pic.twitter.com/hVJOrc5zgx— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) August 11, 2023