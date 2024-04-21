Bakan Tekin, Meclis'teki 23 Nisan etkinlik alanlarını gezdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'la birlikte ilk olarak 23 Nisan Ekspresi etkinlik alanını ziyaret etti.

Çocuklar için oluşturulan stantları gezen Tekin, tren vagonu görünümlü oyun alanlarında çocuklar için hazırlanan gösterileri takip etti.

Daha sonra Bilim Şenliği etkinliğinin gerçekleştirildiği yere geçen Tekin, burada da öğrencilerin halk oyunları gösterilerini izledi, stantlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yusuf Tekin, etkinlik alanlarında çocuklarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.