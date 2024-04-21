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Eğitim
AA 21.04.2024 14:29

Bakan Tekin, Meclis'teki 23 Nisan etkinlik alanlarını gezdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis bahçesindeki etkinlik alanlarında çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Tekin, Meclis'teki 23 Nisan etkinlik alanlarını gezdi
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'la birlikte ilk olarak 23 Nisan Ekspresi etkinlik alanını ziyaret etti.

Çocuklar için oluşturulan stantları gezen Tekin, tren vagonu görünümlü oyun alanlarında çocuklar için hazırlanan gösterileri takip etti.

Bakan Tekin, Meclis'teki 23 Nisan etkinlik alanlarını gezdi

Daha sonra Bilim Şenliği etkinliğinin gerçekleştirildiği yere geçen Tekin, burada da öğrencilerin halk oyunları gösterilerini izledi, stantlar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yusuf Tekin, etkinlik alanlarında çocuklarla bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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23 Nisan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
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