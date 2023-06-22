Az Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
DHA 22.06.2023 13:42

Bakan Tekin: Adıyaman'da 6 bin 346 dersliğin 1176'sı kullanılamaz durumda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem öncesi Adıyaman'da eğitim verilen 6 bin 346 derslikten 1176'sının kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Bakan Tekin: Adıyaman'da 6 bin 346 dersliğin 1176'sı kullanılamaz durumda
[Fotograf: DHA]

Bakan Tekin ilk olarak Valiliği ziyaret ederek kentin eğitimi hakkında bilgi alıp Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Tekin, deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için seferber olunduğunu ifade etti.

2023-2024 eğitim öğretim yılının sorunsuz şekilde başlayacağını dile getiren Bakan Tekin, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki eğitim yılının sorunsuz şekilde başlayacağının taahhüdünü buradan vermek isterim. Milli Eğitim açısından baktığımızda Adıyaman'da deprem öncesi eğitim öğretim faaliyeti yürütülen 6 bin 346 dersliğimizden 1176 tanesi kullanılamaz durumda. Dolayısıyla bu 1176 dersliğin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ki; eski süreç tekrar devam edebilsin. Şu ana kadar hali hazırda 177 derslik tamamlanmış eğitim öğretime hazır. Eylül ayı itibarıyla biz eğitim sürecini alacağımız diğer tedbirlerle birlikte sorunsuz başlatabilecek durumdayız. Yaz aylarını hummalı bir şekilde bu çalışmalarla geçireceğiz."

Bakan Tekin: Adıyaman'da 6 bin 346 dersliğin 1176'sı kullanılamaz durumda

"Adıyaman'da depremden önce 11 bin 309 öğretmenimiz vardı"

45 bin yeni öğretmen ataması yapıldığını ifade eden ve bu öğretmenlerin 1628'inin Adıyaman'a görevlendirildiğini söyleyen Bakan Tekin, "Adıyaman'da depremden önce 11 bin 309 öğretmenimiz vardı. Kaybettiğimiz öğretmenler, yer değişikliği talep eden öğretmenler, değişik sebeplerle emeklilik benzeri sebeplerle sistemin dışına çıkan arkadaşlarımızla beraber şu anda hali hazırda 12 bin 18 öğretmenimiz mevcut" diye konuştu.

Bakan Tekin, açıklamasın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip, konteyner kentte incelemede bulundu.

ETİKETLER
Adıyaman Deprem Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'nin en genç ve en yaşlı adaylarını ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
Artvin'de lokantanın bacasında çıkan yangın, otele sıçradı
14:54
Türkiye'nin bilim ve teknolojide görünürlüğü artıyor
14:46
Meksika'da Mayalardan kalma şehrin kalıntıları bulundu
14:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
14:42
Deprem bölgesindeki öğretmenler konaklama sorunu yaşayamacak
14:31
İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyona karşı mücadele vermeye devam edeceğiz
Afyonkarahisar'da yağışların ardından "dev mantar" bereketi
Afyonkarahisar'da yağışların ardından "dev mantar" bereketi
FOTO FOKUS
Bursa'da fabrika yangını
Bursa'da fabrika yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ