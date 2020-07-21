Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Yayımlanan kılavuza göre, lise tercihleri 20 Temmuz'da başladı, 29 Temmuz'a kadar devam edecek.

Savunma sanayiinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ikinci yılında yeni öğrencileri için hazır. İngilizce hazırlık sınıfını bitirip bir üst sınıfa geçen 120 öğrencili okul, bu tercih döneminde 120 öğrenci daha alacak.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN liseli gençler ile bir yılın çok başarılı geçtiğini belirterek, “ASELSAN’a gençlik aşısı tuttu” dedi.

Prof. Dr. Görgün, “Biz öğrencilerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda fırsat veriyoruz, kendilerini meslek lisemizi tercih etmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin güveni, umudu ve ilham kaynağı olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bütün öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: ASELSAN]

"Öğrencilerimize ASELSAN'ın kültürünü veriyoruz"

Görgün, savunma sanayiinde nitelikli elemanın önemine işaret ederek, "Biz teknik eleman ihtiyacımızı meslek liselerinden ve meslek yüksekokullarından karşılıyoruz. Buradan gelen kişilerin bizim kültürümüzü kazanması büyük önem taşıyor. Biz onlara ASELSAN kültürünü öğretiyoruz. Onlar da heves ve heyecanları ile bizleri gençleştiriyorlar" diye konuştu.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bu kültürü gençlerle çok daha önce paylaşma fırsatı bulduklarını, her öğrenciye bir ASELSAN çalışanının mentorluk yaptığını söyledi.

Prof. Dr. Haluk Görgün, liseyle ASELSAN'ın milli ve yerli yüksek teknolojilerini gençlerle buluşturduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Öğrencilerimize staj imkanı sağlayacağız. Bu liseyi bitiren başarılı öğrencileri de üniversiteye devam ettiklerinde mümkün olduğu kadar ASELSAN himayelerinde yönlendirmeyi ve burs sağlamayı hedefliyoruz. Mesleki ve teknik Anadolu lisemizle yüksek teknolojiye hakim ara eleman yetiştirirken aynı zamanda Türkiye için önemli olan savunma sanayiine uygun belli bir kültür ve değer paylaşan, birlikte başarma duygusuna sahip elemanları da yetiştirmeye çalışacağız."

[Prof. Dr. Haluk Görgün / Fotoğraf: ASELSAN]

Yüzde 1’lik dilimden öğrenci aldı

2019-2020 eğitim-öğretim yılında, MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi kuruldu. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrik-elektronik teknolojisi alanına 0,46’lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1’lik dilimden öğrenci girdi.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Savunma Elektronik Sistemleri" ve "Savunma Mekanik Sistemleri" olmak üzere iki dalda, 5 yıllık, seçkin bir eğitim içeriğine sahip. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayii ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi.

Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı, okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da yine ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. Ayrıca okul bünyesindeki savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da yine ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak iradesinde gerçekleşecek.

[Fotoğraf: ASELSAN]

Yükseköğrenime destek

Alan mezunlarının ASELSAN’da istihdamlarına öncelik sağlanması, mezunlarından uygun bulunanlara araştırma üniversitelerinin ASELSAN’ın ilgi alanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yükseköğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi hususlar önümüzdeki dönem için planlanıyor.

İngilizce eğitime ağırlık veriliyor

Öğrencilerin günümüz teknolojilerini tanıması ve takip edebilmesi için de robot ve mobil programlama gibi alanlarda tasarım ve proje tabanlı eğitim imkanı da okulun eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler okul içi ve ulusal matematik yarışmaları için teşvik ediliyor.

Yine okul bünyesinde kurulan bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane de öğrenciler için araştırma imkanı sunuyor. Öğrencilerin dünya ile entegre bir vizyona sahip olabilmeleri için hazırlık sınıfında haftada 24 saatlik bir İngilizce ders programı hazırlanmış durumda. Bu derslerin yanında, iştirak edilen uluslararası çalışmalar da öğrencilerin dil pratiği yapabilecekleri ortamların oluşmasını sağlıyor.

[Fotoğraf: ASELSAN]

Sosyal etkinlikler düzenleniyor

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu akademik imkanların yanında sportif ve kültürel faaliyetlerle de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilecek bir altyapıya sahip. Öğrencilerin çeşitli enstrümanları çalmayı müzik öğretmenleri eşliğinde öğrenebilmeleri için bir de müzik odası kuruldu.

Kapalı spor salonu ve modern ekipmanlarla donatılmış fitness salonu sayesinde de öğrencilerin takım sporları ve bireysel aktiviteler yapabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Ayrıca doğa ve kış sporları etkinlikleri ile de öğrencilerin doğayla ilişkilerinin de kopmaması sağlanıyor.