Az Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 15.02.2024 17:17

Ankara Üniversitesi gençlik merkezinin temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde yaptıracağı "Seralar Gençlik Merkezi"nin temeli törenle atıldı.

Ankara Üniversitesi gençlik merkezinin temeli atıldı
[Fotograf: AA]

Tamamlandığında 2 bin metrekare peyzaj alanı ile toplam 3 bin 74 metrekare kullanım alanına sahip olacak gençlik merkezi için rektör, rektör yardımcıları, senato üyeleri, akademisyenler ve idari personelin katılımıyla temel atma töreni düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, son derece anlamlı bir temel atma töreni için bir araya geldiklerini ifade etti.

Üniversiteler için güzel binalar, iyi yetişmiş hocalar, iyi donanımlar ve çok güzel öğrenciler gerektiğini söyleyen Ünüvar, "Çok iyi binalarımız olacak, çok güzel laboratuvarlarımız olacak ama bunlar yeterli değil. Sunduğunuz sosyal imkanların da yeterli olması gerekiyor." dedi.

Hiç ağaç kesmeyecek, hiçbir canlıya dokunmayacak bir proje hazırladıklarını anlatan Ünüvar, "Tam yeşilin ortasında kendimizi iyi hissedebileceğimiz bir mekanı önce hayal ettik, onu kağıda döktük ve sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kapısını çaldık. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak da çok yakından ilgilendi. Bittiği zaman çok güzel bir gençlik merkezi olacak." diye konuştu.

Ünüvar, inşaatın birkaç ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını bildirdi.

"Seralar" olarak bilinen alanda inşa edilecek gençlik merkezinde; okuma ve çalışma salonu, sergi salonu, çok amaçlı salon, iki atölye, kitap satış mağazası ve sahne bulunacak.

ETİKETLER
Ankara Üniversitesi Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sıradaki Haber
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
Düzce'de rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreyi aştı
18:49
Bakan Işıkhan, maden ocağında toprak altında kalanların ailelerini ziyaret etti
18:33
BIST 100 rekor tazeledi
18:28
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
18:24
Sanal karakter dolandırıcılığına 10 yıla kadar hapis istendi
18:19
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması"nın şeması çıkarıldı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
FOTO FOKUS
Batan geminin son görüntüsü kameralara yansıdı
Batan geminin son görüntüsü kameralara yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ