AÜ Veterinerlik Fakültesi ve Cerebrum Tech'in iş birliğiyle kurulan ve ilk aşamada arıcılık eğitiminde hizmet verecek laboratuvar, AÜ Satı Baran Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle tanıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversiteden önce kurulmuş köklü fakültelere sahip Ankara Üniversitesinin 180. yaşını kutladığını belirterek, "Ne mutluluktur ki en köklü, en kıdemli 180'inci yaşını kutladığımız fakültemiz, en ileri teknolojiyi en erken kullanıyor. Bu şunu gösteriyor, Ankara Üniversitesi kökü çok derinlerde ama ufku çok ileride." dedi.

Beyin ve kol gücünün ürettiği işleri ileriye götürmek için teknolojik araçların kullanılması gerektiğini ve Ankara Üniversitesinin uzun zamandır teknolojiyle ilgili adımlar attığını belirten Ünüvar, yaptıkları çalışmalardan mutlaka karşılık alacaklarına inandığını kaydetti.

Ünüvar, üniversitenin gücünü geçmişinden aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ama sadece geçmişimizden aldığımız güçle yetinemeyiz. Hep geleceğe bakmamız lazım. İşte bu sanal gerçeklik laboratuvarımız tam da geleceğimize baktığımız noktayı işaret ediyor ancak yapacak daha çok şey var. AÜ, NFT dersiyle yapay zeka, yazılım mühendisliği, bilişim hukuku anabilim dalıyla esasında ufkunun ne kadar ileriye dönük olduğunu, ülkemize hizmette mutlaka teknolojik enstrümanların kullanılmasının önemli olduğunu gösteriyor."

AÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan da dijital teknoloji, sanal gerçeklik ve metaverse gibi kavramların son derece güncel ve önemli alanları ifade ettiğini belirterek, "Bu uygulamaların, veteriner hekimlik eğitiminde kullanılmaları da özellikle uluslararası ölçekte bizlerden beklenen bir yaklaşımdır." dedi.

Dijitalleşmenin gereği olarak bilgi teknolojilerinin hızla ilerlediğini anlatan Yarsan, şunları kaydetti:

"Güncel teknik bilgi ve becerilerin yanında idrak etme, bilişsel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözebilme gibi becerilerle donatılmış mezunlara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ortaya çıkan ve çok hızlı ilerleyen yeni teknolojiler, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi gelişmeler insanların yaşama ve çalışma biçimini değiştirmekte, hayatımızın her alanında olduğu gibi veteriner hekimliği mesleğine de yön vermektedir."

Prof. Dr. Yarsan, ilk aşamada arıcılık eğitiminde kullanılacak sanal gerçeklik laboratuvarına hayvan besleme ile cerrahi alanındaki modülleri de eklediklerini ve kısa süre içinde bunların da uygulanacağını bildirdi.

"Sanal gerçeklik teknolojisini veterinerlik fakültesinde kullanan ilk üniversite"

Projeyi yürüten Dr. Sedat Sevin, projeyle teknolojiyi eğitime eklediklerini ve öğrencilerin ilgisini derslere çekmeyi, eğitimde kaliteyi artırmayı hedeflediklerini anlattı.

AÜ'nün sanal gerçeklik teknolojisini veterinerlik fakültesinde kullanan ilk üniversite olduğunu ifade eden Sevin, arıcılığın Türkiye ekonomisindeki önemi dolayısıyla işe bu eğitimle başladıklarını aktardı. Dr. Sevin, "Bu bir başlangıç, ardından hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, cerrahi uygulamalar gelecek. Adım adım bunların hepsini gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erkul ise sanal gerçeklikle arıcılık eğitiminin dünyada ilk olduğunu vurgulayarak, "Dünya değişiyor, dönüşüyor. Toplumlar değişiyor, teknoloji değişiyor. Önümüzdeki dönemlerde teknolojiyle bu dönüşümde yer alan ülkeler, kurumlar daha öncü olacaklar, daha fazla ayakta duracaklar." dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları laboratuvarı gezerek, sanal gerçeklik uygulamasını denedi.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde hizmet verecek bilgisayarlı tomografi ünitesinin de açılışı yapıldı.