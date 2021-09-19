Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Koronavirüs tedbirleri

ÖSYM, COVID-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

COVID-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Bazı nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

ÖSYM Başkanı Aygün'den adaylara mesaj

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl ikincisi yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) girecek adaylara, başarı ve kolaylıklar dileğinde bulundu.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (2021-ALES/2) 81 ilde 90 sınav merkezinde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.