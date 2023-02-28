Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 07:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES başvuruları için bugün son gün
22 Şubat'ta başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları için bugün son gün.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.
Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra https://ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.
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