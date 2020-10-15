Haber Giriş: Kaynak: AA
Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.
Etiketler: Anadolu Üniversitesi AçıköğretimSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:32
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