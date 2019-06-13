Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları, 25-26 Mayıs tarihinde yapıldı.

Öğrenciler sınav sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Bugün ise Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sınavın açıklandığını duyurdu.

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İktisat ve İşletme Fakültesi için yaz okulu açılacak

Üniversitede, 2018-2019 öğretim yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu açılacak.

Bu sistemle öğrencilerin bütünleme sınavı talepleri karşılanmış olacak. Ayrıca, öğrenciler öğrenimlerini belirlenen süreden önce bitirebilecek.

Açıköğretimde yaz okuluna nasıl başvurulur?

Öğrenciler yaz okuluna kayıtlarını 24-28 Haziran arasında yapabilecek. Eğitimin 11 hafta süreceği yaz okuluna, aktif ve pasif tüm öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi sisteminden derslerini seçerek başvurusunu yapabilecek.

Ders kredileri ise dönem içindekiyle aynı olacak. Ayrıca, öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek.

Yaz okulu mezuniyet avantajı sağlayacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler yaz okuluna başvurabilecek. Ayrıca, yaz okulu şu koşullardaki öğrencilere mezuniyet açısından avantaj sağlayacak:

"Mezuniyet aşamasına gelmiş fakat eksik derslerinden dolayı mezun olamayan, bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalan, dönemlik ders seçme koşullarından dolayı geçmiş öğretim yıllarında bazı dersler alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayan öğrencilere."

Yaz okulu, bahar dönemi sonunda yapılan "3 Ders Sınavı Usul ve Esaslar"gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olacak.

Final sınavları ne zaman?

Açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senato'nun onayıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

Aktif ve pasif tüm öğrencilerin kayıt yaptırabileceği yaz okulundan, yazın staj yapmak zorunda olan öğrenciler de yararlanabilecek.

Aynı zamanda, yaz okulu sınavı birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Detaylı bilgiler, "https://anadolu.edu.tr/acikogretim" sayfasından yayınlanacak.

Yaz okulunda 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak.

Açıköğretim mezuniyet koşulları neler?

Açıköğretim Fakültesinden mezun olabilmenin bazı koşulları var. Bunlardan biri, öğrencinin programdaki tüm derslerini başarıyla bitirmiş olması. Yani öğrencinin FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekiyor.

Öğrenci, ön lisans programlarında en az 120 ECTS kredisi almış olmalı. Lisans programlarında ise öğrenci en az 240 ECTS kredi almalı. Ayrıca, öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması lazım.

Kaynak: TRT Haber