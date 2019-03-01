Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize

Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 Mart Cuma günü tatil edildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların 1 Mart Cuma günü tatil edildiği duyuruldu.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşullarıyla nedeniyle 1 Mart Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin olumsuzluk yaşamaması amacıyla 1 Mart'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan gün boyu yağan kar yağışı nedeniyle ilçede 11 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 Mart 2019 Cuma ara verildiği bildirildi.

Bitlis

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı bazı köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Güroymak merkez, Günkırı ve Gölbaşı beldeleri ile Değirmenköy, Yamaçköy, Aşağıkolbaşı, Yemişveren ve Güzelli köyü dışındaki okulların olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Mart 2019 Cuma tatil edildiği belirtildi.

Kaynak: AA