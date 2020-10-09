Haber Giriş: Kaynak: DHA
2020 KPSS Ortaöğretim için son başvuru bugün
2020 Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları, bugün saat 23.59’da sona erecek.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim geç başvurusu için adaylara son gün uyarısı yaptı.
ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda "2020 KPSS Ortaöğretim için 8- 9 Ekim 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59’da sona erecektir" denildi.
2020-KPSS Ortaöğretim Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/F6g18ErTxb— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 9, 2020
Etiketler: KPSS ortaöğretim başvuru 2020 KPSSSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 11:08
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