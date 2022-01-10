Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 07:40Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Zorunlu iniş yapan uçağın pilotu ölümden kıl payı kurtuldu
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) memurları, bir tren zorunlu iniş yapan bir uçağa çarpmadan birkaç saniye önce pilotu kurtardı. LAPD şok edici görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Polisin vücut kamerası görüntülerinde, memurların, San Fernando Yolu ve Osborne Caddesi'ndeki bir tren hattına düşen ağır yaralı pilotu uçağından çıkarmak için koştukları görüldü.
Yüzü kanlar içinde kalan pilotu çıkardıktan birkaç saniye sonra, trenin uçağı parçaladığı görüldü.
LAPD, memurları "kahramanlık ve hızlı eylem sergiledikleri" için övgü dolu sözler aldıktan sonra, olay sosyal medyada viral oldu.
Etiketler: ABD
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