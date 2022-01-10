Polisin vücut kamerası görüntülerinde, memurların, San Fernando Yolu ve Osborne Caddesi'ndeki bir tren hattına düşen ağır yaralı pilotu uçağından çıkarmak için koştukları görüldü.

Yüzü kanlar içinde kalan pilotu çıkardıktan birkaç saniye sonra, trenin uçağı parçaladığı görüldü.

LAPD, memurları "kahramanlık ve hızlı eylem sergiledikleri" için övgü dolu sözler aldıktan sonra, olay sosyal medyada viral oldu.