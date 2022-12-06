Kariba Barajı'nda ​​ülkenin ana hidroelektrik santralini çalıştırmak için yeterli su olmaması nedeniyle Zimbabveliler günde 19 saat elektrik kesintisine maruz kalıyor.

Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yaptığı açıklamada, ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan bu barajın üretim kapasitesindeki düşüşün, ülke ekonomisine ve günlük hayata doğrudan yansıdığını belirtti.

Mnangagwa, ciddi bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya olan ülkenin, elektrik ithalatı için Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkelerine güvenmek zorunda kalacağını söyledi.

Zimbabve Elektrik Kurumu verilerine göre, su rezervleri yüzde 4'e kadar gerileyen Kariba Barajı'nda, kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si kadar elektrik üretimi gerçekleştirilebiliyor.