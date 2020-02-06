Haber Giriş: Kaynak: AA
Zimbabve'de altın madeninde göçük: 2 ölü
Zimbabve'nin orta kesimindeki Kwekwe bölgesinde bir altın madeni göçtü. Meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi enkaz altında kaldı.
Kwekwe Bölgesi Sivil Koruma Birimi Başkanı Fortune Mupungu, yaptığı açıklamada, bölgede yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde göçük yaşandığını belirtti.
Mupungu, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, yaklaşık 20 kişinin ise enkaz altında kaldığını kaydetti.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Mupungu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.
Zimbabve'de 2007'den bu yanan yasa dışı faaliyet gösteren madencilere karşı başlatılan "Chikorokoza Ngachipere" operasyonunda, 2 bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.
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