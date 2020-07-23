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Zimbabve cezaevlerinde Covid-19 tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika ülkelerinde Zimbabve'nin Bulawayo eyaletindeki cezaevlerinde, 101 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bulawayo eyaletinde cezaevlerindeki 25 hapishane görevlisi ve 76 mahkum Covid-19'a yakalandı.
Bulawayo Eyaleti İşleri Bakanı Judith Ncube, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olduğunu, Zimbabve cezaevleri ve ıslah hizmetlerine haber verdiğini söyledi.
Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce 2 bin 528 mahkuma af çıkarılmıştı.
Zimbabve Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 2 bin 34 Covid-19 vakası görüldüğünü, 26 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Etiketler: covid-19 koronavirüs salgın pandemiSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 04:26
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