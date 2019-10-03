İnsanlık tarihine bir kara leke olarak geçen Srebrenitsa soykırıminda 10 bine yakın masum sivil halk acımasızca katledildi.

Bununla beraber şehirdeki yapılar ve doğal zenginliklerde yerle bir oldu.

Bu doğal kaynaklardan biri de soykırım şehri Srebrenitsa'daki Banya Guber.

Gazeteci Adem Mehmedovic, soykırım öncesi suyuyla ünlü olan bölge hakkında şunları söyledi:

"1957 Yugoslavya doneminde bu su dünyada çok nadir bulunan su olarak isimlendiriliyordu. 1980'de Guber suyundan yıllık 3 milyon dolar gelir elde ediliyordu. Bosna savaşından sonra sular kullanılamaz hale geldi ve atık sularla birlikte akıyor. 48 farklı kaynağı bulunan Guber, iç hastalıklar, deri hastalığı ve sinimuzugibi bir çok hastalığa şifa oluyor."

İsmini Srebro yani gümüşten alan Srebrenitsa'daki bir diğer zenginlik ise gümüş madeni.

Mehmedovic, Srebrenitsa şehrinin Antik Çağ'da gümüşü ile bilindiğini, Romalıların buraya gelip gümüş madeni çıkardıklarını söyledi.

Bünyesindeki otel ve banya ile binlerce kişiye hizmet veren Banya Guber tesisi şu an kullanılamaz durumda.

Savaştan önce bir çok zenginliğe sahip olan şehir şuan yalnızlığa terkedilmis durumda.

Savaşın bıraktığı izleri halen üzerinde taşıyan Srebrenitsa, bunların hafifletilmesi noktasında yeni yatırımlar bekliyor.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Yasin Köse