Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 26 Ocak'ta ülkesine düzenlediği füze ve İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenskiy, "Bu kötülük, bu Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir ve durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya tank verecek ülke sayısının artmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Kanada'nın da bu yönde karar verdiğini ifade ederek, "Tank koalisyonumuzda artık 12 ülke var." dedi.

Müttefiklerin ülkesine verdiği hava savunma sistemleri sayesinde Rus güçlerinin düzenlediği füze ve İHA saldırılarına karşı etkili bir şekilde mücadele verdiklerini kaydeden Zelenskiy, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy son Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik hizmetinde sorunların yaşandığını bildirdi.