Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 13:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy'den İkinci Dünya Savaşı mesajı: Kötülük geri döndü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. "Kötülük geri döndü ama hiçbir kötülük sorumluluktan kaçamaz" ifadelerini kullandı.
Gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde ne açıklayacağına çevrilmiş durumda.
Bu tarih öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kameraların karşısına geçti.
Duygusal bir mesaj paylaştı. "Kötülük geri döndü" dedi. Ancak hiçbir kötülük sorumluluktan kaçamaz." diye de ekledi.
İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona erişinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Zelenskiy'nin Hitler hatırlatması dikkat çekti.
Siyah beyaz görüntülerde, "Bu renksiz rüya bitecek, Ukrayna ve müttefikleri kazanacak." vurgusu yaptı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Rusya: Yılan Adası üzerinde 2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz