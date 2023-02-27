Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ı Kiev'de kabul ettiğini belirterek, bu ziyaretin ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olduğunu bildirdi.

Ziyaretin karşılıklı yarar sağlayacak diyaloğun daha da yoğunlaştırılmasına yeni bir ivme kazandıracağını umduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'da barışı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bu, bizim ve toplumumuz için çok önemli" sözlerini kullandı.

Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım paketi

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medyadan, Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu.

Yermak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"(Bakan Ferhan’ın) Ziyaret sırasında Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık insani yardım ve 300 milyon dolarlık petrol ürünleri olmak üzere toplam 400 milyon dolarlık yardım paketinin sağlanmasını resmileştiren iki belge imzalandı."

Ukrayna Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, 113/2023 sayılı kararname ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'in görevden alındığı belirtildi.

Kararnamede, Moskalev'in yerine kimin atanacağı belirtilmedi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Tümgeneral Moskalev 15 Mart 2022'de göreve atanmıştı.