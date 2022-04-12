Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Litvanya Parlamentosu'na hitap etti.

"Lüblin üçlüsü formatında iş birliğimizi devam ettireceğiz" diyen Zelenskiy, hitabında şu ifadeleri kullandı:

"Litvanya’yı Ukrayna geleceğini yeniden kurma projesine katılmaya davet ediyorum. Litvanya halkı işgalden sonra özgürlüğe kavuşmanın nasıl zor olduğunu iyi bilenlerdendir. Litvanya bugün Avrupa değerlerini korumak için ona bağlı adımları attı ve atmaya devam ediyor."

"Rusya cezasını çekmeli"

Zelenskiy, "Rusya yüz binlerce insanı işgal altındaki Ukrayna topraklarından çıkararak kamplarına götürdü. Ruslar, bir süre kaldıkları tüm Ukrayna kentlerinde Buça'da yaptıklarını yaptı. Rusya bu savaş için sorumluluğu üstlenmeli, işlediği savaş suçları için cezasını çekmeli." dedi.

Ayrıca Zelenskiy, "Rus gazını yasaklamak konusunda bir netlik yoksa, Rusya'nın savaş suçlarını durdurma isteğinden de emin olamayız." ifadelerini kullandı.