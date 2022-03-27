Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevrim içi gerçekleşen röportajda Zelenskiy, Rus askerleri Ukrayna'dan çekilmeden ve ateşkes olmadan, hiçbir barış anlaşmasının mümkün olmayacağını belirtti.

Rusya ile Donbas üzerinde uzlaşmak istediğini söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın tarafsızlık talebinin Ukrayna müzakere heyeti tarafından dikkatle incelendiğini de kaydetti.

"Moskova Ukrayna'yı ikiye bölmek istiyor"

Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, saldırılarında istediği başarıyı elde edemeyen Moskova yönetiminin yeni planına ilişkin iddialarda bulundu.

Budanov, Moskova'nın Ukrayna'yı ikiye bölerek, Kuzey ve Güney Kore benzeri bir yapı oluşturma çabasında olduğunu, burada kendine bağlı bir bölge kurmaya çalıştığını öne sürdü.

Ukrayna İstihbarat Şefi, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü bölgelerde gerilla savaşı başlatılacağının da mesajını verdi.

Ukrayna'dan referandum açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Rusya'nın ülkenin egemenliğini yok sayma girişimlerinin sürdüğünü hatırlattı, Rusya'nın etkisi altındaki bölgelerde düzenlenmesi planlanan referandumlara dikkatİ çekti.

Bu referandumların yasal dayanağı olmadığını vurgulayan sözcü, bu gelişmenin Rusya'nın uluslararası izolasyonunu derinleştireceğini iddia etti.