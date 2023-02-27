The Times'a göre bu yorumlar Ukrayna yapımı Year (Yıl) adlı bir belgeselde yer alıyor.

Bu ifadeler, Rus lider Putin'in halkına, Ukrayna'nın savaşı kazanması halinde bir ulus olarak hayatta kalamayacakları uyarısında bulunmasıyla aynı zamanda geldi.

Zelenskiy belgeselde, "Putin rejiminin kırılganlığının [Rus] devleti içinde hissedildiği bir an kesinlikle gelecek. Ve o zaman yırtıcı hayvanlar yırtıcı hayvanları yutacak. Bir katili öldürmek için bir neden bulacaklar" dedi.

Ancak analistler, Putin'in yakın çevresindeki sertlik yanlılarının, konumlarını Putin'e borçlu oldukları için ona karşı hareket etmelerinin pek muhtemel görünmediğini söylüyor.

Putin yakın zamanda NATO'nun nükleer kapasitesini dikkate almaktan başka çaresi olmadığını iddia etmiş ve ABD liderliğindeki askeri ittifakı "eski Sovyetler Birliği ve Rusya'yı dağıtmayı" istemekle suçlamıştı.

"Ukrayna bayrağını Ukrayna'nın her köşesine geri getireceğiz"

Zelenskiy pazar günü yaptığı açıklamada, savaşın sona ermesinin bir adımının Kırım Yarımadası'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi olacağına inandığını ifade etti.

Ukraynalı lider Twitter'da şöyle yazdı:

"Burası bizim toprağımız. Bizim halkımız. Bizim tarihimiz. Ukrayna bayrağını Ukrayna'nın her köşesine geri getireceğiz."

"Putin ordusunun Ukrayna'yı dize getirme kabiliyetine fazla güveniyor"

CIA Başkanı William Burns ise Putin'in, ordusunun Ukrayna'yı dize getirme kabiliyetine "fazla güvendiğini" söyledi. Burns, Putin'in "zamanı kendi lehine kullanabileceğine, Ukraynalıları ezebileceğine, Avrupalı müttefiklerini yıpratabileceğine ve önünde sonunda siyasi yorgunluğun bastıracağına" inandığını ifade etti.

CBS'in Face the Nation programında konuşan Burns, "Putin bir noktada, Rusya'nın bazı en yoksul bölgelerine gelen tabutlarla birlikte, artan bedellerle de yüzleşmek zorunda kalacak" diye ekledi.