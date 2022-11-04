Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy kritik altyapıların korunmasına ilişkin kararname imzaladı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkede son dönemlerde Rus güçlerin saldırılarının hedefinde olan kritik altyapı tesislerinin korunmasının güçlendirilmesine ilişkin kararname imzaladığı açıklandı.
Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, ülke genelindeki kritik altyapıların korunması yönünde devlet politikasının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Söz konusu kararnamenin Ukrayna Meclisi tarafından da kabul edildiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırıları sürerken ülkedeki enerji ve diğer kritik altyapıların güvenliğinin hükümet için öncelikli olduğu vurgulandı.
Açıklamada, kararnameye göre ülkedeki tüm kritik altyapıların güvenliğinden Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi sorumlu olacak ve gereken tedbirler söz konusu kurum tarafından alınacak.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy
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