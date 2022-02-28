Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, samimi görüşme için Bartholomeos'a teşekkür etti.
Ukraynalıların Bartholomeos'un dualarının manevi desteği ve gücünü hissettiğini aktaran Zelenskiy, "En kısa zamanda barışı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy
Son Haberler
- 03:02
- 02:32
- 02:07
- 02:03
- 01:38
Sıradaki Haber
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Sivilleri hedef almıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz