Rusya'nın bölgede ilan ettiği üç günlük ateşkesin son gününde fabrikadan kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesi tamamlandı.

Açıklamayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptı. Zelenskiy, ilk aşamada 300'den fazla sivilin tahliye edildiğini söyledi.

Yetkililerin tahliyenin yaralılar ve sağlık çalışanlarını kapsayan ikinci aşaması için hazırlık yaptığını ifade etti.

Açıklamayı Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk yaptı.

Rus haber ajansı Tass da kısa süre önce fabrikadan 50 sivilin daha tahliye edildiğini duyurmuştu.

Bir müze saldırıların hedefi oldu

Çatışmaların yoğunlaştığı Donbas'tan da kayıp haberleri geliyor. Donetsk'teki Bahmut kentinde 3 kişi hayatını kaybetti.

İzium ve Poltava'da sivil yerleşim yerleri hedef alındı. Sumi'ye 2 füze isabet etti. Harkiv bölgesinde de bir müze saldırıların hedefi oldu.

Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak güncel kayıp bilgilerini paylaştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 25 bin 100 Rus askerinin öldürüldüğünü, Rus ordusuna ait bin 122 tank ile 2 bin 713 zırhlı personel aracının imha edildiğini açıkladı.

Yılan adasında bir Rus çıkarma botunun vurulduğu ifade edildi.

İngiliz askeri istihbaratı da, çatışmalarda Rusya'nın T90 tanklarından en az birinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya büyük bir askeri teçhizat stoğunu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Harkiv bölgesindeki ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen büyük bir askeri teçhizat stoğunun imha edildiğini duyurdu. Ayrıca, liman kenti Odesa yakınlarında üç mühimmat deposu dahil olmak üzere 18 Ukrayna askeri tesisinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Odesa'ya atılan roketler de bölge sakinleri tarafından görüntülendi. Çatışmaların hafiflediği yerlerde de hayat normale döndürülmeye çalışılıyor.



Başkent Kiev'de patlamamış haldeki bombalar toplanıyor ve imha ediliyor. Rus birliklerin başkenti kuşatmasını engellemek için taktiksel olarak barajın yıkıldığı Demidov köyünde de temizlik çalışmaları sürdürülüyor.



İrpin'i başkente bağlayan ve çatışmalarda kullanılamaz hale gelen demir yolu hatlarından biri de onarıldı.