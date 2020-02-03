Zelenski, yaptığı açıklamada, uçağın düşmesinin ardından İran’ın hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 80 bin dolar tazminat teklif ettiğini, fakat Ukrayna’nın bu miktarı çok düşük bulduğunu ve daha fazlasını talep edeceğini ifade etti.

Zelenski ayrıda, uçağın düşürülmesinin hemen ardından İran’a giden Ukraynalı uzmanların, burada İran’ın uçağın kara kutusunu gerektiği şekilde deşifre edecek teknik imkanlara sahip olmadıklarını gördüklerini ifade etti.

İran’ın Ukraynalı yetkililere, kara kutuyu İran’da deşifre etmeyi teklif edebileceğini fakat Ukrayna’nın bu seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi.