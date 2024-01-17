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Dünya
AA 17.01.2024 05:25

Zambiya'da kolera salgınına karşı aşı kampanyası

Zambiya'da 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Zambiya'da kolera salgınına karşı aşı kampanyası

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede kolera salgınla mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) gönderdiği oral kolera aşısıyla ülke salgına karşı aşı kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanı Sylvia Masebo, kampanyanın açılışında yaptığı açıklamada, önceliğin, kolera salgının yoğun olduğu bölgelerdeki insanlara aşı vermek olduğunu belirtti.

Kolera vakalarının giderek azaldığını ve bunun iyiye işaret olduğunu aktaran Masebo, insanları evlerinde tedavi etmeyi bırakıp acilen hastaneye götürmeye çağırdı.

Masebo, Lusaka'da son 24 saat içinde çoğunluğu 5 yaş altı çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 23 ölüm kaydedildiğini ifade etti.

Zambiya'da Ekim 2023'ten bu yana kolera salgını nedeniyle 400'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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