Zambiya Yerel Yönetim Bakanlığı Daimi Sekreteri Matthew Ngulube, yaptığı açıklamada, hükümetin COVID-19 ile mücadele kapsamında ülkedeki barlar, gece kulüpleri ve kumarhanelerin iki hafta kapatıldığını belirtti.

İşletmelerin sadece paket servis esasına göre çalışacağını aktaran Ngulube, kapatmanın 14 gün içinde incelemeye tabi olduğunu söyledi.

Zambiya Emniyet Müdürü Kakoma Kanganja da kamu ve ticari kuruluşları COVID-19 önleme düzenlemeleriyle ilgili olarak yasaları çiğneme alışkanlığı konusunda uyardı.

Ülkede şimdiye kadar 149 bin 661 COVID-19 vakası görülürken 2 bin 91 kişi hayatını kaybetti.