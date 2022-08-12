Fransa Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa’nın birçok bölgede yangınla karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Boone, AB'nin dayanışma içerisinde olduğuna işaret ederek Avrupa dayanışma mekanizması sayesinde 400 personelin, 100 aracın ve 6 uçağın yangınlarla mücadeleye destek vermek için Fransa'ya geldiğini aktardı.

"Almanya, Yunanistan, İtalya, Avusturya, Polonya, Romanya ve İsveç bize yardım etmek için seferber oldu" diyen Boone, Fransa'nın bu zor koşullarda kendisine verilen desteğe minnettar olduğunu kaydetti.

Öte yandan, ulusal basın 361 Avrupalı itfaiyecinin ülkenin güneyinde Gironde bölgesindeki yangınla mücadele etmek üzere yola çıktığı bilgisini paylaştı.

Gironde bölgesindeki yangında 7 bin 400 hektar alan zarar gördü

Gironde bölgesinde Landiras'ta temmuz ayında ilerlemesi durdurulan ancak söndürülemeyen yangının kıvılcımlarından çıktığı tahmin edilen yangında bugüne kadar 7 bin 400 hektar yeşil alan yandı.

9 Ağustos'ta başlayan yangın nedeniyle bölgeden 10 bin kişi tahliye edilmişti.

Yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 1100 itfaiyecinin de alevlerle mücadele ettiği aktarılmıştı.