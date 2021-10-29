Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 08:20Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Yüzlerce deniz kaplumbağası ölü bulundu
[Fotoğraf: AFP]
Meksika'nın Pasifik kıyılarında 300'den fazla deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.
Meksika çevre bakanlığından bir yetkili, ön bulguların zeytin ridley kaplumbağalarının (Lepidochelys olivacea) boğulduğunu gösterdiğini söyledi.
Yetkili, kaplumbağaların açık denizlerde yasa dışı balık ağlarına veya "hayalet ağlar" olarak bilinen terk edilmiş ağlara karışmış olabileceğini söyledi.
Olive ridley kaplumbağaları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından savunmasız tür olarak listelendi.
Kaplumbağalar, Meksika'nın batı kıyısındaki Oaxaca'daki Morro Ayuta plajına vurmuş halde bulundu.
Plaj, zeytinli ridley kaplumbağalarının yumurtalarını bırakmak için geldikleri yerlerden biri.
Etiketler: Deniz Kaplumabağası
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