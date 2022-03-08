Bombalanan şehirler... Yuvalarından, ailelerinden ayrı düşen çocuklar, anneler ve babalar...

Ukrayna'da yaşanan dramın boyutu her geçen gün artıyor...

12 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Geçici ateşkes sağlanmasıyla beraber insanların tahliyesine izin verilmesi üzerine Ukraynalı siviller Romanya sınırına akın etmeye başladı. Romanya sınırına uzanan kara yolunda 12 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çoluk çocuk, kadın erkek Ukrayna'dan çıkmasına izin verilenler Romanya'ya akın ediyor.

Tahliyeleri için açılan insani koridorlar ve ilan edilen geçici ateşkes beklenen sonucu vermese de kimi yerlerde sivillerin kaçışı kolaylaşmış durumda.

Tek amaçları hayatta kalmak

Ülkeyi terk etmeye çalışan yüz binlerce insanın umudu, sonrası meçhul olsa da sınırı geçebilmek. Büyüklerin gözlerinden kaygı, küçüklerin gözlerinden ise korku okunuyor. Herkesin tek bir amacı var: hayatta kalmak.

Bir valiz bir battaniye ve kucaklarında çocuklarıyla binlerce anne Romanya sınırına yığılmış durumda. Siviller Romanya Gümrük Kapısı'na geldiğinde araçlarından iniyorlar ve onları getiren eşleri, ağabeyleri, babaları ülkeden çıkmaları yasak olduğu için tekrar Ukrayna içlerine dönüyorlar.

2 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal için başlattığı saldırılardan kaçan sivillerin sayısı 2 milyonu geçti. Bu sayının önümüzdeki günlerde 5 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

Ülkeyi terk edenler batı sınırındaki Moldova, Romanya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'ya gidiyor.

Kamera: Mert Karacan