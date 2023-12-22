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Dünya
AA 22.12.2023 11:25

Yunanistan'daki İskeçe Türk Birliği, 40 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk azınlığının en köklü kuruluşu olan İTB'nin, 1983 yılında Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığının milli kimliğini inkar politikası sonucu İTB'yi kapattığını ve 40 yıldan beri hak arama mücadelesini sürdürdüklerini belirtti.

Yunanistan'daki İskeçe Türk Birliği, 40 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
[Fotograf: AA]

Ahmetoğlu, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığının kimliğini inkar politikası ve buna karşı 40 yıldır yürüttükleri hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunan devletinin, "Batı Trakya'da Türk yoktur" gerekçesiyle 7 Aralık 1983'te polisler tarafından İTB'nin tabelasını söktürdüğünü ifade eden Ahmetoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğinin de benzer muamele gördüğünü anlattı.

"Hak arama mücadelesinin üzerinden 40 yıl geçti"

Ahmetoğlu, tabelaların indirilmesinden sonra İskeçe Valiliği tarafından İTB'ye kapatma davası açıldığını ve kendilerinin de hak ve hukuk arama mücadelesi başlattıklarını hatırlatarak, "Şu an 2023 yılındayız. Bu hak arama mücadelesinin üzerinden tam 40 yıl geçti." dedi.

İTB'nin, Yunanistan iç hukukunda 22 yıl süren hukuk mücadelesine giriştiğini aktaran Ahmetoğlu, 2005'te Yargıtay'ın İTB'nin kapatılması kararını onayladığını kaydetti.

Ahmetoğlu, İTB'nin böylelikle tüzel kişiliğini kaybettiğini ve bunun büyük bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu vurguladı.

Kapatma kararının ardından basın ve siyaset yoluyla ötekileştirme ve hedef gösterme politikalarının başladığını söyleyen Ahmetoğlu, bu gibi uygulamaların hala devam ettiğini bildirdi.

"AİHM, Yunanistan'ı bu kararından ötürü mahkum etti"

Ahmetoğlu, Yargıtayın kararının ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdıklarını anlatarak, "Mart 2008’de AİHM, İTB hakkında kararını açıkladı. AİHM derneğimizin kapatılma kararının yanlış olduğunu belirterek Yunanistan'ı bu kararından ötürü mahkum etti. Hemen bunun akabinde İTB olarak derneğimizin yasal statüsünün ve tüzel kişiliğinin iade edilmesi için Yunanistan iç hukukuna başvurduk." ifadelerini kullandı.

Yunanistan mahkemelerince bir kez daha reddedildiklerini söyleyen Ahmetoğlu, Yunanistan'ın AİHM kararlarını 15 yıldan beri uygulamadığını kaydetti.

"Kazanana kadar bu hak arama mücadelesini sürdüreceğiz"

Ahmetoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Batı Trakya Türk azınlığının kimliğini inkar eden politikaları kınamak ve bunların yanlış olduğunu bir kez daha vurgulamak için bu belgeseli hazırladık. 21 Aralık'ta İTB'de gösterimi olacak. Daha sonra hazırladığımız bu belgeseli sosyal medya hesaplarımıza da yükleyeceğiz. Kazanana kadar bu hak arama mücadelesini sürdüreceğiz."

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