Yunanistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Magnisia'da sel sularından yaşlı bir kişinin cesedi çıkarıldı.

Böylelikle dün hayatını kaybeden 70 yaşındaki kişiyle ülkede sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Selin hakim olduğu bölgede kayıp olduğu bildirilen 80 yaş üstü 3 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen henüz bulunamadı.

Dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak sonrası meydana gelen sel ve ani su baskınları birçok sağlık merkezi ve hastaneyi de etkiledi.

Volos, Larisa, Kardiça ve Trikala'da çok sayıda hastane ve sağlık merkezinde sağlık hizmetleri sekteye uğradı, Volos Huzurevi de tahliye edildi.

Bölgede ulaşım zorlukla sağlanırken, Pilio'da bir asfalt yol sel nedeniyle çökerek ikiye ayrıldı. Birçok yol trafiğe kapatıldı. Bölgedeki su ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.

Meteoroloji uzmanları, ülke genelinde yağışların perşembe akşamına kadar devam edeceğini öngörüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla dün akşam düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları, 5 Eylül'deki yağışın "muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak olduğunu" aktarmıştı.