Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2023 12:20

Yunanistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Yunanistan'da dünden beri devam eden yağışlarda, sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Yunanistan'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Magnisia'da sel sularından yaşlı bir kişinin cesedi çıkarıldı.

Böylelikle dün hayatını kaybeden 70 yaşındaki kişiyle ülkede sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Selin hakim olduğu bölgede kayıp olduğu bildirilen 80 yaş üstü 3 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen henüz bulunamadı.

Dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak sonrası meydana gelen sel ve ani su baskınları birçok sağlık merkezi ve hastaneyi de etkiledi.

Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışına maruz kaldı
Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışına maruz kaldı

Volos, Larisa, Kardiça ve Trikala'da çok sayıda hastane ve sağlık merkezinde sağlık hizmetleri sekteye uğradı, Volos Huzurevi de tahliye edildi.

Bölgede ulaşım zorlukla sağlanırken, Pilio'da bir asfalt yol sel nedeniyle çökerek ikiye ayrıldı. Birçok yol trafiğe kapatıldı. Bölgedeki su ve elektrik kesintileri ise devam ediyor.

Meteoroloji uzmanları, ülke genelinde yağışların perşembe akşamına kadar devam edeceğini öngörüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla dün akşam düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları, 5 Eylül'deki yağışın "muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak olduğunu" aktarmıştı.

ETİKETLER
Yunanistan Sel Yağış
Sıradaki Haber
Çin CERES-1 roketiyle denizden 4 uydu fırlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
Bulgaristan'daki sellerde 2 kişi hayatını kaybetti
13:03
Selde evlerinin üzerine otomobil düştü
12:35
2023 kayıtlardaki en sıcak yaz oldu
12:21
CANiK ile milli kulelerin ihracat yolculuğu başlıyor
12:28
Üç bakanlıktan 'kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi' için iş birliği
12:12
Çin CERES-1 roketiyle denizden 4 uydu fırlattı
Ağrı Dağı dünyanın farklı ülkelerinden dağcıları ağırlıyor
Ağrı Dağı dünyanın farklı ülkelerinden dağcıları ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde Mehmetçik'ten arama-kurtarma çalışmalarına destek
Kırklareli'nde Mehmetçik'ten arama-kurtarma çalışmalarına destek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ