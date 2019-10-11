Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezinde yüzlerce öğrenci üniversitelerin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı protesto etmek üzere toplandı.

Öğrenciler, ''Üniversitelere dokunmayın'', ''Dokunulmazlık kazanılmış haktır, değiştirilemez'' şeklinde sloganlar atarak parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Olayların lüks mağazaların bulunduğu Voukourestiou Caddesi yakınında yaşanması nedeniyle, çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.

Kaynak: AA