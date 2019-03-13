Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan mültecilerden ve dayanışma gruplarından oluşan göstericiler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) uyguladığı mülteciler için konaklama yardımı içeren programın sona ermesini protesto etti.

Acil Durum Entegrasyon ve Konaklama Programı (ESTIA) kapsamında, çoğunluğu Atina'da olmak üzere evlere yerleştirilen mülteciler, ay sonunda evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına karşı seslerini yükseltti.

Programın sona ermesinin yaratacağı belirsizliğe karşı çıkan göstericiler, "Hiçbir insan evsiz kalmasın", "Savaştan kaçtık şimdi evimizi kaybediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Program kapsamında yaklaşık 23 bin kişi evlerde konaklarken, 63 bin kişi nakdi yardım alıyor.

Kaynak: AA