Yunanistan Parlamentosu Genel Kurul'unda, ülkenin üçüncü büyük partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile finans gazetecisi Thanasis Koukakis'in telefonlarının Başbakanlığa bağlı EYP tarafından dinlenmesiyle ilgili skandal görüşüldü.

Miçotakis, parlamentoya hitabında, ülkenin istihbarat teşkilatını savunarak "Çok önemli iş yapıyor. Açıklanmayan bir sürü başarısı var. Şeffaflık uğruna, EYP'nin gizli bültenlerini yayınlayacak değiliz. Ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler var. Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Telefon dinleme olayıyla ilgili bilgilendirildiğinde, bunun yanlış olduğunu söylemekten çekinmediğine işaret eden Miçotakis, Andrulakis'in telefonunun, PASOK Başkanı seçilmeden önce 3 ay süreyle neden dinlendiğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise Miçotakis'e istifa çağrısı yaparak "Andrulakis'in telefon görüşmelerinin dinlenmesi talimatını siz verdiniz. Amacınız, PASOK'taki gelişmeleri önceden bilmekti." suçlamasında bulundu.

Skandalın patlak vermesinin ardından Miçotakis'in, aynı zamanda yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ve kendi atadığı EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon'u "kurban verdiğini" söyleyen Çipras, "Ülkeyi uluslararası alanda rezil ettiniz. Andrulakis dış güçlerin ajanı mı? Ulusal güvenlik için tehlike mi? Bir cevap vermekle yükümlüsünüz." diye konuştu.

Dinleme skandalı

EYP'nin, Andrulakis ile gazeteci Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

EYP Başkanı Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim." ifadesini kullanmıştı.

Dış bağlantı iddiası

Yunan basını, Andrulakis'i dinleme talebinin "Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu" ileri sürmüştü.

EYP tarafından basına sızdırıldığı tahmin edilen bu iddia, söz konusu ülkelerce yalanlanmıştı.