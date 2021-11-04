Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 808 vaka tespit edildi.

Salgının başından bu yana günlük vaka sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 151'e çıktı.

Solunum cihazına bağlı hasta sayısının 441 olduğu, bu rakamın yüzde 83,67’sini aşısız ya da aşılama süreci tamamlanmamış hastaların oluşturduğu açıklandı.

Günlük vaka sayısı bir hafta içinde ikinci kez en yüksek seviyeye ulaştı

Günlük COVID-19 vaka sayısı, 2 Kasım'da 6 bin 700 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış, hükümet vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle COVID-19 ile mücadelede uygulanacak yeni tedbirleri açıklamıştı.

6 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni tedbirler çerçevesinde COVID-19 aşısı olmayan tüm çalışanların, ücretlerini kendileri ödeyerek haftada iki kez COVID-19 testi yaptırmak zorunda olacağı duyurulmuştu.

11 milyon nüfuslu ülkede 6 milyon 400 bine yakın kişi aşısını tamamlandı

Aşısız vatandaşların, kamu kuruluşları, bankalar, kuaförler, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri ve perakende mağazalara girebilmesi için de test zorunluluğu olacağı belirtilmişti. Aşısızların ibadet yerleri, gıda satan dükkanlar ve eczanelere ise test zorunluluğu olmaksızın girebileceği kaydedilmişti.

11 milyona yakın nüfusu olan Yunanistan'da aşılama sürecini tamamlayan vatandaşların sayısı yaklaşık 6 milyon 400 bine yaklaşıyor.