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Yunanistan'da günlük en yüksek vaka sayısı görüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunanistan'da koronavirüs günlük vaka sayısı, son 24 saatte 667 artışla salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 667 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, 87 hastanın entübe durumda olduğu aktarıldı.
Toplam vaka sayısının 26 bin 469'a yükseldiği Yunanistan'da, COVID-19'dan ölenlerin sayısı ise 528'e çıktı.
Ülkenin kuzeyindeki Kozani kentinde, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 29 Ekim'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.
Etiketler: YunanistanSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 19:06
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