Yunanistan'ın Selanik şehrinde bulunan Diavata göçmen kampında, utanç verici bir protesto düzenlendi.

Birleşik Makedonlar Örgütü adlı, göçmen karşıtı ve aşırı sağcı bir grup, çoğunluğu Müslüman göçmenlerden oluşan bir kampın yakınında mangalda domuz eti pişirdi, alkol içti ve Yunan müziği eşliğinde dans etti.

Örgüt üyelerinden Dimitris Siampazis, “Bugün Yunanistan’ın kültürünü kaybedemeyeceği ve Yunanistan’ın onlara kalmayacağı konusunda herkese sembolik bir mesaj göndermek için bu barbekü partisindeyiz” dedi.

Yunanistan parlamentosunda tartışma yaratan etkinliğe çok sayıda sosyal medya kullanıcısından da tepki geldi.

Kaynak: Thestival.gr, Keeptalkinggreece