Olay, Yunanistan genelinde gerçekleştirilen Parmenion askeri tatbikatı sırasında yaşandı.

Tatbikat çerçevesinde komandoların Ege Denizi'ndeki Semadirek adasına inmesi planlanırken, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait “Elli” fırkateyni, adadaki Kamariotissa bölgesinde karaya oturdu.

Komandoların inişi iptal edildi.

Daha sonra fırkateyn bulunduğu yerden çıkarıldı. Herhangi bir hasar tespiti bildirilmedi.

Fırkateynin tatbikata devam edip edemeyeceği bilinmiyor.

Diğer unsurlar tatbikatı sürdürüyor.

25 Eylül’de başlayan Parmenion askeri tatbikatı 4 Ekim’de sona erecek.

Kaynak: TRT Haber