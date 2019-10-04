Dünya
Yunanistan'da fırkateyn tatbikat sırasında karaya oturdu04 Ekim 2019 Cuma 15:20 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 15:32
Yunanistan'da askeri tatbikat sırasında donanmaya ait bir fırkateyn Ege Denizi'nde karaya oturdu. Fırkateynde hasar tespiti yapılıyor.
[Fotoğraf: Ptisi Diastima / Twitter]
Olay, Yunanistan genelinde gerçekleştirilen Parmenion askeri tatbikatı sırasında yaşandı.
Tatbikat çerçevesinde komandoların Ege Denizi'ndeki Semadirek adasına inmesi planlanırken, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait “Elli” fırkateyni, adadaki Kamariotissa bölgesinde karaya oturdu.
Komandoların inişi iptal edildi.
Daha sonra fırkateyn bulunduğu yerden çıkarıldı. Herhangi bir hasar tespiti bildirilmedi.
Fırkateynin tatbikata devam edip edemeyeceği bilinmiyor.
Diğer unsurlar tatbikatı sürdürüyor.
25 Eylül’de başlayan Parmenion askeri tatbikatı 4 Ekim’de sona erecek.
Kaynak: TRT Haber
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