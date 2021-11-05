ANT1 Haber kanalına konuşan Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Yunanistan'da kullanılan aşı sertifikasının Avrupa Birliği (AB) genelinde kullanılan bir sertifika olduğunu belirterek hiçbir ülkenin bu sertifikanın şartlarını kendi kendine değiştiremeyeceğini söyledi.

Plevris, "AB Sağlık Bakanları gayriresmi toplantısında da konuştuk. Aralık ayında yapacağımız toplantıda da AB sertifikalarında üçüncü dozun nasıl bir yer tutacağı değerlendirilecek." şeklinde açıklamalarına devam etti.

18 yaş üstü herkes üçüncü doz için başvuru yapabiliyor

Sağlık Bakanı ikinci doz aşının yapılmasından 6 ay sonra, COVID-19 bağışıklığının büyük ölçüde düştüğünü söyledi.

Plevris, "Mevcut COVID-19 aşı sertifikalarının geçerli olabilmesi için ikinci dozun bitiminden altı ay sonra, üçüncü doz aşı zorunlu olabilir." dedi.

Yunanistan'da üç doz aşı uygulaması eylülde başlamış, üçüncü doz aşı için öncelik, yaşlı ve riskli gruplara verilmişti. Bugünden itibaren ise 18 yaş üstü tüm vatandaşlar üçüncü doz aşı için ilgili dijital platformdan başvuru yapabiliyor.