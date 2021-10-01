Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 18:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Heraklion kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Heraklion kentinde saat 18.34'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Yunanistan Deprem AFAD
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