Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da 2 uçak şüpheli yolcu gerekçesiyle durduruldu
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]
Yunanistan'da "şüpheli yolcu" gerekçesiyle 2 uçaktan biri kalkış yapmadı, diğeri de kalkış yaptığı havalimanına geri döndürüldü.
Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Atina'daki havalimanlarında Emirates Havayollarına ait 2 uçakta "şüpheli yolcu" bulunduğu uyarısı yaptı.
Yetkililer, uyarı üzerine Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağı durdurdu, kalkış yapan diğer uçağı ise geri döndürdü.
Kalkışına izin verilmeyen uçağın Dubai'ye, havalimanına geri döndürülen uçağın ise New York'a uçtuğu öğrenildi.
Etiketler: Yunanistan Dubai ABD CIA
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