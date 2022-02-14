Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yunanistan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına da ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.
Yunaninstan'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis'in katılımıyla toplantı düzenlendi.
Toplantıya ilişkin açıklamada, Ukrayna'ya seyahat edilmemesi ve Ukrayna'daki Yunan vatandaşlarının en kısa süreden oradan ayrılması tavsiyesinde bulunuldu.
Açıklamaya göre, Yunanistan'ın Kiev Büyükelçiliğindeki personel sayısı asgariye indirildi; Mariupol'deki Başkonsolosluk personeli ise desteklenecek.
Etiketler: Ukrayna Yunanistan
Son Haberler
- 14:35
- 14:29
- 14:16
- 14:15
- 14:08
Sıradaki Haber
Rus yetkiliden "ateş açmaya hazırız" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz