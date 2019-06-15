Atina’da yayımlanan aşırı sağcı "Eleftheri Ora Gazetesi"nde ve Yunan Pronews haber sitesinde yer alan haberlerde, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye ile bir savaş çıkma olasılığını göz önünde bulundurarak, sessiz sedasız bir şekilde, Doğu Ege adalarına ve Oniki Adalar bölgesine, asker, silah ve askeri malzeme sevkiyatı yaptığı duyuruldu.

Yunan basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Yunanistan’ın, özellikle Epir bölgesindeki askeri gücünü, Kuzey Attika bölgesi limanlarını kullanmak sureti ile, Doğu Ege adalarına ve Ege’deki Oniki Adalar bölgesine kaydırdığına yer verildi.

İlgili haberlerde, papazların da limanlardaki gemilere binmeden önce Yunan askerleri dini ayinlerle kutsadıkları ileri sürüldü. Hem Eleftheri Ora Gazetesi hem de Yunan Pronews haber sitesi, adalara sevk edilen tankların, zırhlı araçların, askerlerin ve yapılan kutsama ayinlerinin fotoğraflarını da yayımladı.

Lozan Antlaşması'na göre silahtan arındırılmış ve askersizleştirilmiş bölgeler olması gereken Ege adalarına yapılan silah ve asker sevkiyatının, Lozan’ın ihlal edilmesi sonucunu doğurduğu konusunda ise, Yunan basını ve Yunan medyası, suskun kalmayı ve bu ihlali görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Yunan medyası ilgili haberinde, Yunan asker ve silah sevkiyatının, Türkiye tarafından Kıbrıs’ta yapılan ve Meis adası yakınlarında yapılacak olan sondaj faaliyetleri nedeni ile meydana gelebilecek olan bir silahlı çatışma olasılığı göz önünde bulundurularak, askeri hazırlık mahiyetinde yapıldığını kaydetti.

Bu arada, Yunan haber siteleri, Kıbrıs’ta sondaj çalışmalarına başlayan Fatih sondaj gemisi nedeni ile “savaş tamtamlarının çalmaya başladığını” kaydeden haber başlıkları yayımlıyor ve savaş çığırtkanlığı yapıyor.



Haber: Nazmi Arif



