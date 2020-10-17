Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yunanistan insanlığa 27 kilometrelik çit örüyor
[Fotoğraf: DHA]
Yunanistan, göçmenlerin geçişleri engellemek için ses cihazının ardından toplam 27 kilometrelik çitin inşaatına başladı. Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Miçotakis'in de katılması bekleniyor.
Yunanistan’ın göçmenlere yönelik geçiş engellerine yönelik girişimlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Atina yönetiminin Meriç sınır bölgesine, olası toplu göçmen akınlarına karşı kullanmak üzere, taşınabilir, güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz yerleştirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Türk-Yunan sınırında, Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni tel duvarın inşasına da başlandığı ifade edildi.
Göçmenlere yönelik inşa edilen çitlerin temel atma törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in katılacağı ifade edildi.
Etiketler: YunanistanSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:55
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