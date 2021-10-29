Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin varlıklarını ve haklarını yıllardır hiçe sayıyor.

Atina, Türk azınlığın etnik kimliğini yok sayarak onları "Yunan Müslümanlar" olarak adlandırıyor. Bu sebeple Türk azınlık dernekleri, isimlerinde "Türk" kelimesi olduğu için ya kapatıldı ya da açılmalarına izin verilmedi.

Batı Trakya'da Türk azınlığa ait derneklerin açtığı davaları inceleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2008'de Yunanistan'ı haksız buldu; Atina yönetiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti.

Ancak AİHM kararlarını yok sayan Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik baskıcı politikasından geri adım atmıyor.

Bu ihlaller karşısında AB üyesi ülkeler de yıllardır sessiz.

AB ülkelerinin çifte standartlı tutumundan rahatsız olan Türk azınlığı, Atina'nın ihlallerinin sonlanmasını istiyor.

"Yunanistan'a baskı" mesajı

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası platformdan, AB ülkelerinden, Avrupa Konseyi ülkelerinden Yunanistan'a bu doğrultudaki çağrılarını, bir anlamda baskılarını uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi için çağrı ve baskılarını yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Sonuç almak istiyoruz."

Türk azınlığına yönelik hak ihlallerine eleştiri yalnızca AİHM'in bağlı olduğu Avrupa Konseyi’nden geliyor.

Ancak Konseyin eleştirileri bağlayıcı olmadığından Atina'nın AİHM kararlarını uygulaması noktasında bir sonuç vermiyor.